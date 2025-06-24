رسالة وداع من حمزة علاء لجماهير الأهلي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 23:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - العين - حمزة علاء

نشر حمزة علاء حارس مرمى الأهلي السابق رسالة وداع لجماهير النادي الأحمر.

حمزة علاء

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وكتب حمزة علاء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

أخبار متعلقة:
حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي راحة 18 يوما للاعبي الأهلي قبل الاستعداد للموسم الجديد

"أكيد الكلام جاي متأخر وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتهم في النادي الأهلي.

قرار الرحيل كان صعب لكن كان لازم أن أفكر في مستقبلي. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت أتمنى بس كل حاجة بتحصل بيبقي ربنا كاتبها ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، لجمهور النادي الأهلي العظيم محبتكم وشكركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها دايما كنتوا سند في كل لحظة.

في كل بطولة. حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطوله افريقيا والاولمبياد، كل اللي طلبته، إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم و ابن من ابناء النادي الأهلي.

لإدارة النادي بقيادته الكابتن محمود الخطيب، شكرًا على كل لحظة حسيت فيها إني جزء من الكيان.

لزمايلي إنتوا إخواتي وعيلتي اللي عمري ما هنسي أيامها وبتمني ليكم كل التوفيق والنجاح.

لكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكراً من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة ، ولكل عامل تشرفت بالشغل معاه انتم عارفين معزتكم عندي.

ولشعب الاهلي هفضل دائمًا مشجع للكيان من قلب التالتة شمال ويا رب أرفع راسكم وأكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجايه وتكونوا دائمًا في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني.. اشوف وشكم علي خير.. ابنكم حمزة علاء.

ومن المنتظر أن يعلن حمزة علاء عن وجهته المقبلة في الأيام القليلة القادمة.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

حمزة علاء الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم أحمد محمود من الزمالك خبر في الجول - طلائع يجدد عقدي عمرو طارق وخالد عوض خبر في الجول - رابطة الأندية تنوي إقامة 5 جولات من الدوري في أغسطس أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم.. بن رمضان 100% وظهور هجومي مميز لـ زيزو الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما خبر في الجول – بتروجت يتفق مع عبد الكافي رجب لضمه
أخر الأخبار
مباراة أخرى توقفت بسبب الجو.. بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
منافسة أوروبية لاتينية.. المباراة الثالثة تتحدد في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والطريق لقبل النهائي ساعة | كأس العالم للأندية
ينتظر تشيلسي أو الترجي.. بنفيكا يسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
ليون يستأنف ضد قرار الهبوط للدرجة الثانية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة ساعة | كرة يد
كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب ساعة | كرة يد
سانتوس يجدد عقد نيمار ساعة | أمريكا
رسالة وداع من حمزة علاء لجماهير الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507963/رسالة-وداع-من-حمزة-علاء-لجماهير-الأهلي