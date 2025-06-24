رسالة وداع من حمزة علاء لجماهير الأهلي

نشر حمزة علاء حارس مرمى الأهلي السابق رسالة وداع لجماهير النادي الأحمر.

حمزة علاء النادي : الأهلي الأهلي

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وكتب حمزة علاء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

"أكيد الكلام جاي متأخر وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتهم في النادي الأهلي.

قرار الرحيل كان صعب لكن كان لازم أن أفكر في مستقبلي. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت أتمنى بس كل حاجة بتحصل بيبقي ربنا كاتبها ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، لجمهور النادي الأهلي العظيم محبتكم وشكركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها دايما كنتوا سند في كل لحظة.

في كل بطولة. حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطوله افريقيا والاولمبياد، كل اللي طلبته، إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم و ابن من ابناء النادي الأهلي.

لإدارة النادي بقيادته الكابتن محمود الخطيب، شكرًا على كل لحظة حسيت فيها إني جزء من الكيان.

لزمايلي إنتوا إخواتي وعيلتي اللي عمري ما هنسي أيامها وبتمني ليكم كل التوفيق والنجاح.

لكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكراً من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة ، ولكل عامل تشرفت بالشغل معاه انتم عارفين معزتكم عندي.

ولشعب الاهلي هفضل دائمًا مشجع للكيان من قلب التالتة شمال ويا رب أرفع راسكم وأكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجايه وتكونوا دائمًا في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني.. اشوف وشكم علي خير.. ابنكم حمزة علاء.

ومن المنتظر أن يعلن حمزة علاء عن وجهته المقبلة في الأيام القليلة القادمة.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.