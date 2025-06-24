فابريزيو: موناكو يتمم تعاقده مع فاتي على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أكد فابريزيو رومانو انتقال الإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة، إلى موناكو على سبيل الإعارة.

وأفاد فابريزيو أن المفاوضات انتهت بين برشلونة وموناكو على انتقال المهاجم الإسباني، وذلك لخوض موسم مع فريق الإمارة الفرنسي كإعارة مع خيار الشراء.

وسيخضع فاتي هذه الأيام للكشف الطبي في فرنسا قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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وأسفرت المفاوضات عن تحمل موناكو نسبة من راتب اللاعب.

فيما لم تتضح بعد قيمة خيار الشراء.

صاحب الـ22 عاما، لم يشارك الموسم الماضي سوى في 298 دقيقة، في كافة البطولات، ولم يسجل أي هدف.

حقق مع برشلونة الموسم الحالي الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

وأنهى موناكو الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول الترتيب وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

موناكو برشلونة أنسو فاتي
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