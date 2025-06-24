خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم أحمد محمود من الزمالك

يسعى نادي غزل المحلة لضم أحمد محمود لاعب الزمالك خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن علاء عبد العال المدير الفني الجديد لغزل المحلة، طلب من إدارة ناديه ضم أحمد محمود من صفوف الزمالك.

وتواصل مسؤولي غزل المحلة مع الزمالك لطلب ضم اللاعب في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات بين الطرفين بشأن الصفقة.

ويرغب علاء عبد العال في ضم أحمد محمود بعدما تولى تدريبه من قبل في صفوف الجونة عندما كان معارا له من الزمالك.

أحمد محمود البالغ من العمر 23 عاما شارك مع الزمالك الموسم الماضي 9 مباريات في مختلف البطولات وصنع هدفا.