بسبب الديون.. هبوط أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

أولمبيك ليون

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، عن هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب المشاكل المالية.

وجاء ذلك بسبب المشاكل المالية التي أضرت بالفريق الفرنسي وهددت مشاركاته الأوروبية.

وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

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وحصل الفريق على مهلة من بداية الموسم لحل هذه المشاكل، ولكن لم يقدم الفريق الأدلة الكافية التي تؤكد حل جزء منها.

ويَبقى للفريق الفرنسي حق الاستئناف على القرار، لكن الفريق حاليًا أصبح يقع في الدرجة الثانية.

وفي ديسمبر الماضي، منع يويفا فريق ليون مؤقتًا من المشاركة في الدوري الأوروبي بعد أن فشلت بياناته المالية لعام 2024 في تلبية معيار الاستمرارية.

وتم رفع هذه العقوبة لاحقًا عندما وافق مدققو حسابات النادي على الحسابات بفارق ضئيل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذر من أن أولمبيك ليون سيظل تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل

ويعتبر ريان شرقي وأليكساندر لاكازيت من أبرز الأسماء التي رحلت عن الفريق، وذلك لحل أزمة الفريق المالية.

وأنهى ليون الدوري الفرنسي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفريق 17 انتصار، و6 تعادلات.

وسبق لليون التتويج بالدوري الفرنسي 7 مرات وكأس فرنسا 5 مرات.

أولمبيك ليون الدوري الفرنسي
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