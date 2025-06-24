موندو ديبورتيفو: الشرطة الإسبانية تقبض على شاب بسبب تهديد موراتا

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

جالاتاسراي - ألفارو موراتا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب، وذلك بسبب تهديد ألفارو موراتا لاعب جالاتا سراي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ألفارو موراتا

النادي : جالاتا سراي

وأفادت موندو ديبورتيفو أن الشاب البالغ 19 عامًا هدد ألفارو موراتا بالقتل هو وأسرته، وذلك بسبب إهدار ركلة جزاء أمام منتخب البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بتحقيق كريستيانو رونالدو ورفاقه لقب البطولة على حساب إسبانيا.

وأوضحت التحقيقات أن الرسالة وجهت لموراتا وأسرته، الأمر الذي جعل اللاعب يقوم بالإبلاغ عن هذا الشاب لحماية أسرته.

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وتمكنت الشرطة الإسبانية من اعتراض هاتف المتهم، وخلال تحليله اكتشفوا أن هذا الشخص هو الجاني الحقيقي، وسيتخذون معه كافة الإجراءات القانونية.

وانضم ألفارو موراتا إلى جالاتا سراي في فبراير الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وتوج مع الفريق التركي بلقب الدوري، وشارك معهم في 12 مباراة، تمكن من تسجيل 6 أهداف، وصناعة ثلاثة أهداف

ألفارو موراتا
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