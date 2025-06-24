مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) بايرن ميونيخ.. خطأ قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بنفيكا ضد بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

ق 45+3: كرة عرضية من ساني لم يستطع مولر التعامل معها لتصل إلى حارس بنفيكا.

ق 43: مرور رائع من جنابري داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية سددها ليروى ساني أعلى العارضة.

ق 22: خروج خاطئ من نوير ليسدد الكرة ولكن اصطدمت بـ أوباميكانو مدافع بايرن لتمر بجوار القائم إلى ركنية.

ق 13: جووووووول أول لبنفيكا أندرياس شيلديروب بعد متابعة لكرة عرضية سددها في شباك نوير

ق 9: تسديدة قوية من أنخيل دي ماريا تصدى لها نوير لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل