مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) بايرن ميونيخ.. خطأ قاتل

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

دي ماريا - بنفيكا أمام بايرن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بنفيكا ضد بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
جمال موسيالا جاهز لمواجهة بنفيكا التشكيل - بافليديس يقود هجوم بنفيكا.. وتغييرات عديدة بايرن ميونيخ "أتخذ قراراتي بضمير مرتاح".. مدرب بنفيكا يوضح سبب مشادته مع كوكتشو خلال لقاء أوكلاند كومباني: كل فوز في كأس العالم للأندية صعب.. ولا أفكر في التدوير ضد بنفيكا

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

ق 45+3: كرة عرضية من ساني لم يستطع مولر التعامل معها لتصل إلى حارس بنفيكا.

ق 43: مرور رائع من جنابري داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية سددها ليروى ساني أعلى العارضة.

ق 22: خروج خاطئ من نوير ليسدد الكرة ولكن اصطدمت بـ أوباميكانو مدافع بايرن لتمر بجوار القائم إلى ركنية.

ق 13: جووووووول أول لبنفيكا أندرياس شيلديروب بعد متابعة لكرة عرضية سددها في شباك نوير

ق 9: تسديدة قوية من أنخيل دي ماريا تصدى لها نوير لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بايرن ميونيخ بنفيكا كأس العالم للأندية
نرشح لكم
استراحة كأس العالم للأندية - أوكلاند سيتي (0)-(1) بوكا جونيورز.. نهاية الشوط الأول التشكيل - كافاني أساسي لأول مرة في هجوم بوكا جونيورز أمام أوكلاند بكأس العالم للأندية التشكيل - بافليديس يقود هجوم بنفيكا.. وتغييرات عديدة بايرن ميونيخ أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم.. بن رمضان 100% وظهور هجومي مميز لـ زيزو الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما ماركا: فرص مبابي صعبة في اللحاق بمواجهة سالزبورج
أخر الأخبار
فابريزيو: موناكو يتمم تعاقده مع فاتي على سبيل الإعارة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم أحمد محمود من الزمالك 30 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب الديون.. هبوط أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: الشرطة الإسبانية تقبض على شاب بسبب تهديد موراتا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) بايرن ميونيخ.. خطأ قاتل 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
استراحة كأس العالم للأندية - أوكلاند سيتي (0)-(1) بوكا جونيورز.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العالم للأندية
ذا أثليتك: دي بروين حاول خيانة مانشستر سيتي لكن العملية فشلت ساعة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس في طريق ميلان.. قرعة كأس إيطاليا للموسم الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507958/مباشر-كأس-العالم-للأندية-بنفيكا-1-0-بايرن-ميونيخ-خطأ-قاتل