مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) بايرن ميونيخ.. خطأ قاتل
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بنفيكا ضد بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.
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نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.
ق 45+3: كرة عرضية من ساني لم يستطع مولر التعامل معها لتصل إلى حارس بنفيكا.
ق 43: مرور رائع من جنابري داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية سددها ليروى ساني أعلى العارضة.
ق 22: خروج خاطئ من نوير ليسدد الكرة ولكن اصطدمت بـ أوباميكانو مدافع بايرن لتمر بجوار القائم إلى ركنية.
ق 13: جووووووول أول لبنفيكا أندرياس شيلديروب بعد متابعة لكرة عرضية سددها في شباك نوير
ق 9: تسديدة قوية من أنخيل دي ماريا تصدى لها نوير لتتحول إلى ركنية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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