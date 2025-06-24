انتهت في كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(0) بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بنفيكا ضد بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة بفوز بنفيكا 1-0 واقتناص صدارة المجموعة من الفريق البافاري.

ق 68: ساني يهدر انفراد مجددا أمام حارس بنفيكا.

ق 63: تبديل لبايرن بخروج ساشا بوي المصاب ونزول كونراد لايمار بدلا منه.

ق 61: جووووول ولكن.. جوشوا كيميتش يسجل التعادل لبايرن من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن ألغاه الحكم نتيجة وجود هاري كين في التسلل في اتجاه الكرة نحو المرمى.

ق 58: تبديل لبايرن بنزول جوناثان تاه بدلا من أوباميكانو.

ق 57: نوير يتألق ويتصدى لانفراد أمام لاعب بنفيكا أكتورك أوجلو.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني.. هاري كين وجوشوا كيميتش وميكيل أوليسي بدلا من بيشوف وبالينها وسيرجي جنابري.

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

ق 45+3: كرة عرضية من ساني لم يستطع مولر التعامل معها لتصل إلى حارس بنفيكا.

ق 43: مرور رائع من جنابري داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية سددها ليروى ساني أعلى العارضة.

ق 22: خروج خاطئ من نوير ليسدد الكرة ولكن اصطدمت بـ أوباميكانو مدافع بايرن لتمر بجوار القائم إلى ركنية.

ق 13: جووووووول أول لبنفيكا أندرياس شيلديروب بعد متابعة لكرة عرضية سددها في شباك نوير

ق 9: تسديدة قوية من أنخيل دي ماريا تصدى لها نوير لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل