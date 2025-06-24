يوفنتوس في طريق ميلان.. قرعة كأس إيطاليا للموسم الجديد

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

بولونيا بطل كأس إيطاليا

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة كأس إيطاليا لموسم 2024/2025.

وشهدت القرعة تجنيب كل من بولونيا ولاتسيو ويوفنتوس وأتالانتا وإنتر وروما وفيورنتينا ونابولي لأول دورين.

ويتجنب أصحاب المراكز الـ 8 الأولى في الدوري الموسم الماضي المشاركة في دوري الـ 64والـ 32 على أن يشاركا في دور الـ 16 بشكل مباشر.

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وسيلعب ميلان في دور الـ 64 مع باري.

ويتواجد يوفنتوس في طريق ميلان إذا واصلا الفوز سيتقابلان في نصف النهائي.

ويلتقي إنتر مع روما في ربع النهائي في حالة فوزهما في أول مباراة لكليهما، بينما يتواجد نابولي في طريقيهما بنصف النهائي.

وكان بولونيا قد توج بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي بعد الفوز على ميلان في النهائي بهدف دون رد.

كأس إيطاليا
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