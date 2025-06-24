خبر في الجول - طلائع يجدد عقدي عمرو طارق وخالد عوض

قرر نادي طلائع الجيش تجديد عقد لاعبي الفريق عمرو طارق، وخالد عوض.

ويلعب عمرو طارق في مركز المدافع، فيما ينشط خالد عوض في مركز الظهير الأيمن.

وعلم FilGoal.com أن النادي جدد عقدي لاعبي الفريق لمدة 3 سنوات قادمة، ليستمر عقدهما حتى 2028.

ونجح طلائع الجيش في الحفاظ على لاعبه خالد عوض بعدما تلقى عددًا من العروض خلال الفترة الأخيرة.

وانضم خالد عوض لصفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي قبل خوض أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن خالد عوض هو أحد لاعبي قطاع الناشئين في نادي طلائع الجيش.

أما عمرو طارق فانضم إلى نادي طلائع الجيش قبل عامين في صيف 2023، بعد الاحتراف في أندية فولفسبورج الألماني، وريال بيتيس الإسباني، وأورلاندو ونيويورك الأمريكيين.

ولعب خالد عوض الموسم الماضي 12 مباراة في الدوري، ونجح في صناعة هدفين.

أما عمرو طارق فلعب الموسم الماضي 12 مباراة في الدوري.

واحتل طلائع الجيش الموسم الماضي المركز الثالث في مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة.