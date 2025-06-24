خبر في الجول - رابطة الأندية تنوي إقامة 5 جولات من الدوري في أغسطس

تنوي رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية والرابطة، انطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026 يوم 10 أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الرابطة ستعلن إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في أغسطس قبل توقف سبتمبر.

ويلتقي المنتخب المصري في شهر سبتمبر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كما علم FilGoal.com أن قرار الرابطة بإقامة 5 جولات في شهر أغسطس من أجل إعداد اللاعبين جيدًا قبل معسكر سبتمبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وسيراليون ثالثا بـ8 نقاط، ثم إثيوبيا ، وغينيا بيساو 6 نقاط.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري بعد تتويجه على حساب منافسه بيراميدز الوصيف.

ويقام الموسم الجديد للدوري بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط، وصعود 3 فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.