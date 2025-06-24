التشكيل - كافاني أساسي لأول مرة في هجوم بوكا جونيورز أمام أوكلاند بكأس العالم للأندية

قرر ميجل أنخل روسو المدير الفني لبوكا جونيورز الدفع بـ إدينسون كافاني في هجوم الفريق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لأول مرة في كأس العالم للأندية.

ويأمل بوكا جونيورز في الفوز على حساب أوكلاند، بشرط خسارة بنفيكا البرتغالي أمام بايرن ميونيخ في الوقت ذاته لحساب نفس المجموعة.

بايرن يتصدر المجموعة بـ6 نقاط، ويواجه بنفيكا الوصيف بـ4 نقاط، فيما يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتذيل أوكلاند المجموعة بصفر من النقاط بعدما خسر بعشرة أهداف أمام بايرن وسداسية نظيفة أمام بنفيكا.

ويبدأ بوكا جونيورز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين

خط الدفاع: لويس أدفينكولا - لاوتارو دي لولو - ماركو بيليجرينو - لاوتارو بلانكو

خط الوسط: إكسيكويل زيبالوس - رودريجو باتاليا - كارلوس بالاسيوس - ألان فيلاسكو

الهجوم: ميجيل ميرينتييل - إدينسون كافاني

أما أوكلاند سيتي فيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ناثان جارو

الدفاع: ريجونت موراتي - ميتشيل دين هيجير - كرستيان جراي - نيكو بوكسال - جيرسون لاجوس

الوسط: ديفيد يوو - جيرارد جاريجا - ماريو إليتيش - ديلان مانيكوم

الهجوم: ماير بافين