التشكيل - بافليديس يقود هجوم بنفيكا.. وتغييرات عديدة بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

دي ماريا - بنفيكا - أوكلاند سيتي

أعلن كل من برونو لاج مدرب بنفيكا وفينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بنفيكا على ملعب بنك أمريكا بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقود فانجيليس بافليديس هجوم بنفيكا.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أناتولي تروبين.

الدفاع: فريدريك أروسنيس - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - صامويل داهل.

الوسط: ريناتو سانشيز - لياندرو بارييرو.

أمامهما: أنخيل دي ماريا - جيانلوكا بريستياني - أندرياس شييلديروب.

الهجوم: فانجيليس بافليديس

وأجرى كومباني عدة تبديلات على تشكيل بايرن ميونيخ لإراحة اللاعبين الأساسيين ويقود توماس مولر خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: ساشا بوي - دايوت أوباميكانو - جوسيب ستانيسيتش - رافاييل جاريرو.

الوسط: جواو بالينيا - أليكساندر بافلوفيتش - توم بيشوف.

الهجوم: ليروي ساني - توماس مولر - سيرجي جنابري.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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