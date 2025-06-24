أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم.. بن رمضان 100% وظهور هجومي مميز لـ زيزو

لفت العديد من لاعبي الأهلي الأنظار خلال مباريات الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تلقى البعض الآخر انتقادات لاذعة.

وودع الأهلي دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادلين أمام إنتر ميامي سلبيا دون أهداف، وأمام بورتو 4-4، فيما تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي 2-0.

وأشرك خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي 21 لاعبا خلال المباريات الثلاث، ولم يشارك 7 لاعبين من القائمة، وهم مصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف حراس المرمى، ومصطفى العش، وكريم الدبيس، وخالد عبد الفتاح، وأحمد رضا.

وجاء الأكثر مشاركة محمد الشناوي، ومحمد هاني الذين خاضا المباريات الثلاث دون استبدال، ويليهما أشرف داري، وزيزو، ومحمد علي بن رمضان.

أما الأقل مشاركة فكان الثنائي إمام عاشور وطاهر محمد طاهر نتيجة إصابتهما، ويليهما محمد مجدي أفشة، ونيتس وجراديشار.

وأظهرت الأرقام تألق لافت لعدد من اللاعبين وغياب للآخر، مما يحمل دلالات على أداء اللاعبين.

أمام إنتر ميامي

ظهور مميز لكوكا ومروان.. ومفاجأة بن رمضان.. وتألق الشناوي

التسديدة على المرمى:

كان محمود تريزيجية الأكثر محاولة بتسديد 4 كرت منهم تسديدتين على المرمى، وجاء بعده إمام عاشور بتسديدتين منهم تسديدة على المرمى، قبل أن يخرج بعد مرور 14 دقيقة بسبب الإصابة.

الأكثر لمسا للكرة:

ظهر أحمد كوكا الظهير الأيسر للأهلي في صدارة قائمة لاعبي الأهلي الأكثر لمسا للكرة في المباراة بـ 75 مرة، وجاء بعده مروان عطية 67، وياسر إبراهيم 65.

وقدم كوكا 52 تمريرة جاء منها 50 صحيحة بنسبة دقة 96 %.

وجاء بعدها مروان عطية 46 / 48 بنسبة دقة 96 %.

ثم ياسر إبراهيم 46 / 49 بنسبة دقة 94 %

المفاجأة أن محمد علي بن رمضان حقق نسبة دقة في التمرير 100 %، بعدما مرر الكرة 17 مرة صحيحة دون أخطاء، ولمس الكرة 29 مرة.

وكان بن رمضان ثاني أكثر لاعب لمسا للكرة في منطقة جزاء المنافس 3 مرات بالتساوي مع حسين الشحات، بعد محمود تريزيجية 5 مرات.

الأكثر استخلاصا للكرة:

وبرز اسم مروان عطية في الأكثر استخلاصا للكرة خلال مباراة إنتر ميامي، بعدما تدخل 16 مرة في كرة أرضية نجح في استخلاصها 9 مرات بنسبة نجاح 56 %.

أما أحمد نبيل كوكا فكان الأفضل في المباراة من كلا الفريقين في اعتراض الكرة 4 مرات.

وفاز الأهلي بكرات هوائية مشتركة 6 مرات من إجمالي 15 كرة (طاهر كرتين بنسبة نجاح 100 %، وكوكا كرة، ووسام أبو علي كرتين، والشناوي كرة)

مما يعني أن الأهلي كان الأكثر خسارة للكرات المشتركة أمام ميسي ورفاق.

تألق الشناوي:

وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي الذي تصدى لـ5 أهداف محققة.

أمام بالميراس

ظهور مميز لمروان وياسر.. واستمرار مفاجأة بن رمضان.. وتبديل بنشرقي

لم يسدد الأهلي على مرمى بالميراس سوى كرتين من أفشة وبنشرقي .

الأكثر لمسا للكرة:

وظهر المدافعون كأكثر لاعبي الأهلي لمسا للكرة في المباراة:

ياسر إبراهيم 86 - مروان عطية 78 - محمد علي بن رمضان 56 - يحيى عطية الله 51 - زيزو 47

أما أكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء المنافس فكان أشرف بنشرقي بواقع 6 مرات من إجمالي 26 لمسة في 28 دقيقة لعبها.

الأكثر تمريرا للكرة:

أما الأكثر تمريرا للكرة فكان ياسر إبراهيم 72 / 74 بنسبة دقة 97 %.. ومروان عطية 63 / 70 بنسبة دقة 90%.

الأكثر استخلاصا للكرة

بن رمضان ظل بارزا في الكرات المشتركة، ففي 9 كرات مشتركة أرضية فاز بـ4 بنسبة نجاح 44 %، وفشل في استخلاص كرة واحدة مشتركة هوائية.

وفاز مروان عطية بالكرة 4 مرات من إجمالي 8 كرات مشتركة أرضية بنسبة نجاح 50 %.

أما ياسر إبراهيم فنجح في استخلاص الكرة مرتين من إجمالي 5 كرات هوائية بنسبة نجاح 40 %، وكرتين من إجمالي 4 كرات مشتركة بنسبة نجاح 50 %

غياب الشناوي:

ولم ينجح الشناوي في التصدي لتسديدتي بالميراس على المرمى خلال المباراة، وتلقى هدفين خسر بهما الأهلي المباراة.

أمام بورتو:

وسام الهداف وزيزو يقودان الهجوم الأفضل .. وظهور خاص لديانج.. وهاني ليس الأسوأ

أكثر من سدد على المرمى:

وسام أبو علي 4 (3 على المرمى)، يليه هاني وتريزيجية وبنشرقي وزيزو بواقع 3 تسديدات لكل لاعب منهم.

الأكثر لمسا للكرة:

محمد هاني 62 - زيزو 55 - أحمد رمضان وأحمد كوكا 53

الأكثر لمسا للكرة داخل منطقة جزاء المنافس:

زيزو (12)

الأكثر تمريرا للكرة:

أحمد كوكا 37 صحيحة من إجمالي 38 بنسبة دقة 97%

أحمد رمضان 36/ 41 بنسبة 88 %

زيزو 29 / 31 بنسبة 94 %

الأكثر استخلاصا للكرة

كوكا في 10 كرات مشتركة فاز بكرة مشتركة هوائية من إجمالي 2.. وفاز بـ3 كرات مشتركة أرضية من إجمالي 8.

محمد هاني.. 10 كرات جميعها كرة مشتركة على الأرض فاز بـ 7.

بن رمضان.. 9 كرات فاز بـ6 بنسبة 67 %

أما أليو ديانج فتعرض لـ8 كرات مشتركة .. كرة واحدة هوائية وفاز بها بنسبة 100%، و7 كرات هوائية نجح في الفوز بـ4 منها بنسبة 57 %

كما يعد ديانج الأكثر استخلاصا للكرة في المباراة 4 مرات، رغم حلوله بدلا في الدقيقة 35.

الشناوي × حارس بورتو

الشناوي قدم أداءً متوسطا فلم يتصدى سوى لـ3 كرات أمام كلاوديو راموس حارس بورتو الذي تصدى لـ6 كرات خطيرة على المرمى.

وتلقت شباك الشناوي 4 أهداف في المباراة

إجمالاً جاءت دقائق مشاركة لاعبي الأهلي خلال كأس العالم للأندية على النحو التالي:

محمد الشناوي.. 270 دقيقة.. 3 مباريات أساسي ولم يستبدل

محمد هاني.. 270 دقيقة.. 3 مباريات أساسي ولم يستبدل.. صنع هدف الأهلي الثالث للأهلي أمام بورتو.. حصل على بطاقة صفراء أمام بورتو

عمر كمال.. 31 دقيقة.. ظل بديلا في مباراتي إنتر ميامي، وبالميراس، فيما شارك في الدقيقة 59 أمام بورتو.

ياسر إبراهيم.. 180 دقيقة.. مبارتان أساسي ولم يستبدل.. وغاب عن مواجهة بورتو بسبب الإصابة

أشرف داري.. 242 دقيقة.. بدأ 3 مباريات بشكل أساسي.. وتم استبداله في الدقيقة 62 أمام بالميراس.. حصل على بطاقة صفراء أمام بورتو

أحمد رمضان.. لعب 118 دقيقة.. ظل بديلا أمام إنتر ميامي، ولعب 28 دقيقة كبديل لأشرف داري أمام بالميراس، فيما شارك أساسيا في مباراة بورتو، وتلقى بطاقة صفراء في تلك المباراة بالدقيقة 54.

أحمد نبيل كوكا.. 180 دقيقة.. بدأ مباراتان بشكل أساسي.. وغاب عن مواجهة بالميراس بسبب الإصابة

يحيى عطية الله.. لعب 87 دقيقة أمام بالميراس وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 45+3، فيما ظل بديلا في مباراتي إنتر ميامي وبورتو.

مروان عطية.. 180 دقيقة.. بدأ مبارتا إنتر ميامي وبالميراس أساسي، وغاب عن مواجهة بورتو بسبب الإيقاف، تحصل على بطاقة صفراء أمام إنتر ميامي في الدقيقة 90+2، وأمام بالميراس في الدقيقة 79.

حمدي فتحي.. 187 دقيقة.. بدأ الـ3 مباريات بشكل أساسي، وتم استبداله في مواجهتي بالميراس في الدقيقة 62، وأمام بورتو مبكرًا في الدقيقة 35.. وحصل على بطاقة صفراء أمام بالميراس في الدقيقة 42، وصنع الهدف الأول أمام بورتو لوسام أبو علي في الدقيقة 15 من بداية المباراة

أليو ديانج.. 55 دقيقة.. ظل بديلا أمام إنتر ميامي وبالميراس، وشارك بديلا في الدقيقة 35 أمام بورتو.

محمد علي بن رمضان.. 242 دقيقة.. بدأ 3 مباريات بشكل أساسي، وتم استبداله في الدقيقة 65 مباراة إنتر ميامي، وفي الدقيقة 87 أمام بورتو، وسجل هدف الأهلي الرابع في شباك بورتو في الدقيقة 64.

محمد مجدي أفشة.. 42 دقيقة كبديل في المباريات الثلاث بواقع 11 دقيقة أمام إنتر ميامي، و28 أمام بالميراس، و3 دقائق أمام بورتو.

إمام عاشور.. بدأ مباراة إنتر ميامي أساسي قبل تعرضه للإصابة ليخرج في الدقيقة 14 ويغيب عن باقي مباريات البطولة نتيجة إصابته بكسر في الترقوة.

أحمد سيد زيزو.. 245.. شارك في المباريات الثلاث، كبديل أمام إنتر ميامي ليلعب 65 دقيقة، وأساسي أمام بالميراس وبورتو، ونجح في الحصول على ضربتي جزاء للأهلي أمام إنتر ميامي وأضاعها محمود تريزيجية، وضربة أخرى أمام بورتو ونجح وسام في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في المباراة.

حسين الشحات.. 87 دقيقة.. شارك كبديل أمام إنتر ميامي لمدة 25 دقيقة، و3 دقائق أمام بالميراس، فيما شارك أساسيا أمام بورتو قبل أن يخرج في الدقيقة 59.

محمود حسن تريزيجية.. لعب 186 دقيقة.. بدأ الـ3 مباريات أساسي، وتم استبداله في كلهم في الدقائق 65، و62، و59، وأهدر ركلة جزاء أمام إنتر ميامي في الدقيقة 43.

التسديدات أمام بورتو 3 (2)

أشرف بنشرقي.. 59 دقيقة.. ظل بديلا في مباراة إنتر ميامي، وشارك كبديل لمدة 28 دقيقة أمام بالميراس، و31 دقيقة أمام بورتو نجح خلالهم في صناعة هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 64، والحصول على بطاقة صفراء في الدقيقة 60.

طاهر محمد طاهر.. 25 دقيقة شاركهم كبديل في مباراة إنتر ميامي، فيما تعرض للإصابة ليغيب عن مواجهتي بالميراس وبورتو.

وسام أبو علي .. لعب 199 دقيقة.. 3 مباريات أساسي، وتم استبداله في كلهم في الدقائق 79 أمام إنتر ميامي، و62 أمام بالميراس، و58 أمام بورتو ونجح في تسجيل 3 أهداف هاتريك أمام بورتو.

نيتس جراديشار.. 71 دقيقة.. شارك كبديل لوسام أبو علي في الـ3 مباريات على الترتيب 11 دقيقة، و28 دقيقة، و32 دقيقة.