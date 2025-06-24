ماستانتونو: عقليتي هي أعظم نقاط قوتي.. وحديثي مع تشابي ألونسو كان حاسما

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو

أعرب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفربليت المنتقل حديثًا لريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالانتقال للفريق الملكي.

ويستعد فريق ريفربليت لمواجهة إنتر ميلان في إطار الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وقال فرانكو ماستانتونو في تصريحات لشبكة: DAZN"جميع اللاعبين يحلمون باللعب مع ريفربليت وريال مدريد، أريد أن أغادر من هنا وأنا في قمة سعادتي بتحقيق شيء للفريق، تركيزي حاليًا مُنصب على البطولة ومحاولة تحقيق شيء لهذا الجمهور".

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وواصل: "محادثتي مع تشابي ألونسو كانت حاسمة في اتخاذ القرار، محادثته معي كانت مميزة وشرح لي كل شيء ودوري الأساسي مع الفريق الملكي، كان هناك صراع بين ريال مدريد وباريس، لكني اخترت القرار المميز بالذهاب لريال مدريد".

وأردف: "اللعب لريال مدريد حلم وتحقق، لا أحتاج لوصف هذا النادي، فنحن جميعًا نعرفه، إنه النادي الأكثر تتويجًا في العالم، وهذا هو التحدي المميز لي، وأنا ممتن جدًا لكرة القدم على هذه الفرصة".

وأنهى حديثه: "يقولون إنني ناضج، وهذا صحيح، كانت تربية والدي لي هي المفتاح الأساسي لكل شيء، العيش بمفردي منذ صغري ساعدني كثيرًا في فهم كل شيء، أتعلم حتى آخر يوم، وأحب الاستماع للنصائح، عقليتي هي أعظم نقاط قوتي".

ويقع ريفربليت في المجموعة الخامسة التي تضم كلًّا من: إنتر، ومونتيري، وأوراوا ريد دياموند

فرانكو ماستانتونو ريال مدريد
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