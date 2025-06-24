موندو ديبورتيفو: كريستنسن على رادار ميلان

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة

يبحث ميلان الإيطالي عن تعزيز صفوفه، وذلك بالتعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن، لاعب برشلونة الإسباني.

وأفادت موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الروسونيري يريد التعاقد مع المدافع الدنماركي لتدعيم الفريق بعناصر خبرة.

وتحدث ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، منذ أيام لصحيفة "لافانجاريدا"، وقال: "إن الفريق لديه 5 مدافعين، يجب على أحدهم الرحيل"، لذلك من الممكن أن يكون كريستينسن أحد المغادرين.

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وينتهي عقد كريستينسن مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل كريستينسن إلى برشلونة صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

شارك كريستنسن هذا الموسم مع الفريق الكتالوني في 6 مباريات فقط، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وحصد اللاعب الدنماركي العديد من البطولات هذا الموسم كالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة ميلان أندرياس كريستنسن
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