الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 20:00

كتب : حسام نور الدين

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لبداية رحلة العودة إلى القاهرة.

وأنهى الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بالخروج من دور المجموعات.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا، وتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، وخسر من بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

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وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح غدا الأربعاء.

وحصد الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

بواقع 9.5 مليون مقابل المشاركة في البطولة، و2 مليون مقابل التعادل في مباراتين.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

الأهلي كأس العالم للأندية
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