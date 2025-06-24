ماركا: موهبة برازيلية على رادار برشلونة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

زي لوكاس لاعب سبورت ريسيفي

يتفاوض نادي برشلونة الإسباني مع أحد المواهب البرازيلية، زي لوكاس، لاعب نادي سبورت ريسيفي البرازيلي.

وأفادت ماركا الإسبانية أن ديكو يخوض مفاوضات من أجل ضم قائد المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا.

وشهد الحوار بين الطرفين تطورًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل الطرفان إلى نتيجة إيجابية في الأيام القليلة القادمة.

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ويشكل هذا اللاعب إضافة كبيرة لوسط ملعب اللاماسيا، ويعتبر من أبرز لاعبي أمريكا الجنوبية في جيله.

وبدأت هذه السياسة مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في استقطاب مواهب أمريكا الجنوبية، واستمرت هذه العملية في التوسع في السنوات الأخيرة.

وحصل زي لوكاس على بطولة أمريكا الجنوبية للناشئين تحت 17 عاما.

برشلونة زي لوكاس
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