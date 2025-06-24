سيلتا فيجو يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

فيران جوتجلا - برشلونة

أعلن نادي سيلتا فيجو تعاقده مع فيران جوتجلا قادما من كلوب بروج.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2029.

الصفقة كلفت سيلتا فيجو مبلغ 5 ملايين يورو.

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وسبق لجوتجلا اللعب لأكثر من أكاديمية في إسبانيا كان آخرهم برشلونة قبل ان ينتقل لبروج في 2022.

وسجل جوتجلا 14 هدفا خلال 54 مباراة برفقة بروج خلال الموسم الماضي كما صنع 7 آخرين.

ويحاول بروج دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية نظرا لمشاركته في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

وكان النادي قد تعاقد مع أندري رادو حارس المرمى وأتم التعاقد مع إلياش موريبا بشكل نهائي.

وكان سيلتا قد أنهى الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي في المركز السابع.

فيران جوتجلا سيلتا فيجو الدوري الإسباني كلوب بروج
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