آس: نيكو ويليامز أبلغ إدارة بلباو عن رغبته بالانضمام لبرشلونة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - أتليتك بلباو

أبلغ الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، إدارة الفريق الباسكي عن رغبته بالانضمام إلى نادي برشلونة.

وأفادت آس الإسبانية أن اللاعب يريد فقط الذهاب إلى برشلونة ورفض عرضًا كبيرًا مقدمًا من بايرن ميونخ.

وتعمل إدارة برشلونة على التفاوض مع بلباو من أجل تقسيط قيمة كسر العقد ودفعها على دفعات، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

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وتبحث إدارة برشلونة في هذه الأوقات عن آلية لدفع قيمة كسر العقد المقدرة بـ 64 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني صيف 2027.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.

برشلونة أتلتيك بلباو
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