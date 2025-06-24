سكاي: أرسنال سيضم كيبا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي

اقترب كيبا أريزابالاجا من الانضمام إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت سكاي سبورتس، أن أرسنال سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد كيبا، والبالغ 5 ملايين جنيه إسترليني.

وسينافس الحارس الإسباني كيبا مع منافسه ديفيد رايا على حراسة مرمى أرسنال في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارة الحارس نيتو من بورنموث إلى أرسنال.

ولعب كيبا الموسم الماضي معارًا إلى بورنموث من تشيلسي.

تعاقد تشيلسي مع كيبا في صيف 2018 قادما من أتلتيك بلباو مقابل 71.8 مليون جنيه إسترليني، في رقم قياسي عالمي.

ووقع كيبا عقدًا جديدًا مع تشيلسي الصيف الماضي يسمح له بالانتقال إلى بورنموث على سبيل الإعارة.

وشهدت الصفقة تخفيض راتبه، لكنها تضمنت أيضًا شرطًا جزائيًا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

كيبا البالغ من العمر 30 عاما كان الحارس الأول لفريق بورنموث في الموسم الماضي.

ولعب كيبا 35 مباراة، ليقود فريقه لاحتلال المركز التاسع في أفضل مركز للفريق في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.