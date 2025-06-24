كان قريبا من صنع المعجزة.. أوساسونا يتعاقد مع مدرب ميرانديس

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

أليسيو ليسكي مدرب أوساسونا

أعلن نادي أوساسونا تعاقده مع أليسيو ليسكي مدرب ميرانديس السابق لقيادة تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

ووقع ليسكي على عقد لمدة موسمين مع أوساسونا.

ويأتي تعيين ليسكي كمدرب لأوساسونا خلفا لفيسينتي مورينو مدرب الفريق السابق الذي أنهى الموسم برفقته.

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وأنهى أوساسونا الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن رايو فايكانو صاحب المركز الثامن المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

مورينو كان قد قاد أوساسونا في 43 مباراة ونجح في تحقيق الفوز ب 16 مباراة والتعادل في 16 وخسر 11 آخرين.

ليسكي صاحب الـ 39 عاما قاد ميرانديس لمدة موسمين.

وخلال الموسم الماضي كان ليسكي قريبا من صنع المعجزة وقيادة الفريق لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر ميرانديس في نهائي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى من ريال أوفييدو الذي صعد لأول مرة منذ 24 عاما.

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