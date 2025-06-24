بعد 14 عاما في جالاتاسراي.. موسليرا ينتقل إلى استوديانتيس
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 18:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي استوديانتيس الأرجنتيني تعاقده مع فيرناندو موسليرا حارس مرمى جالاتاسراي التركي السابق.
فرناندو موسليرا
النادي : إستوديانتس
وانضم الحارس إلى استوديانتيس في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق التركي.
ووقع صاحب الـ 39 عاما على عقد مع استوديانتيس لمدة موسم ونصف.
وكان موسليرا قد قضى 14 عاما في صفوف جالاتاسراي بعد انتقاله للفريق قادما من لاتسيو في 2011.
الحارس الأوروجوياني لعب خلال مسيرته 551 مباراة بقميص جالاتاسراي وحافظ على نظافة شباكه في 195 مباراة.
وخلال الموسم الماضي لعب موسليرا 43 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة كما تمكن من تسجيل هدفا من ركلة جزاء.
وخلال سنواته مع جالاتاسراي توح موسليرا بالدوري التركي 8 مرات وكأس تركيا 5 مرات وكأس السوبر التركي 6 مرات.
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