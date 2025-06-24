بعد 14 عاما في جالاتاسراي.. موسليرا ينتقل إلى استوديانتيس

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

فيرناندو موسليرا يوقع لاستوديانتيس

أعلن نادي استوديانتيس الأرجنتيني تعاقده مع فيرناندو موسليرا حارس مرمى جالاتاسراي التركي السابق.

وانضم الحارس إلى استوديانتيس في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق التركي.

ووقع صاحب الـ 39 عاما على عقد مع استوديانتيس لمدة موسم ونصف.

أخبار متعلقة:
بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا موسليرا: أوروجواي قادرة على مواصلة الحلم.. والكل يعرف صلابتنا الدفاعية في ظهور مصطفى محمد الأوروبي الأول.. أخطاء موسليرا تكلف جالاتاسراي خسارة خماسية أمام إيندهوفن منافس مصر - إصابة موسليرا لن تعيقه عن المشاركة في المباريات.. لا حاجة للفحص الطبي

وكان موسليرا قد قضى 14 عاما في صفوف جالاتاسراي بعد انتقاله للفريق قادما من لاتسيو في 2011.

الحارس الأوروجوياني لعب خلال مسيرته 551 مباراة بقميص جالاتاسراي وحافظ على نظافة شباكه في 195 مباراة.

وخلال الموسم الماضي لعب موسليرا 43 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة كما تمكن من تسجيل هدفا من ركلة جزاء.

وخلال سنواته مع جالاتاسراي توح موسليرا بالدوري التركي 8 مرات وكأس تركيا 5 مرات وكأس السوبر التركي 6 مرات.

فيرناندو موسليرا استوديانتيس
نرشح لكم
تقرير: سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا كأس العالم للأندية - هدية عيد الميلاد.. ميسي إلى دور الـ 16 وموعد مع باريس للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. لويس سواريز يسجل في كأس العالم للأندية انتهت في مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (2)-(2) بالميراس.. تأهلا معا تشكيل بالميراس - خروج روكي ومشاركة فلاكو أمام ميامي تشكيل ميامي - ميسي أساسي في عيد ميلاده.. وتعديلان من ماسكيرانو
أخر الأخبار
التشكيل - بافليديس يقود هجوم بنفيكا.. وتغييرات عديدة بايرن ميونيخ 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم.. بن رمضان 100% وظهور هجومي مميز لـ زيزو 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماستانتونو: عقليتي هي أعظم نقاط قوتي.. وحديثي مع تشابي ألونسو كان حاسما 35 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: كريستنسن على رادار ميلان 58 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: موهبة برازيلية على رادار برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج ساعة | كأس العالم للأندية
سيلتا فيجو يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507939/بعد-14-عاما-في-جالاتاسراي-موسليرا-ينتقل-إلى-استوديانتيس