بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

بيليه - وسام أبو علي

نجح وسام أبو علي مهاجم الأهلي في معادلة رقم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه الصامد منذ عدة عقود، وذلك بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورتو.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي مع بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

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بالتحديد منذ أن سجل الأسطورة الراحل بيليه هاتريك لفريقه سانتوس في شباك بنفيكا البرتغالي، في نهائي بطولة إنتركونتيننتال التي كانت تقام في ذلك الوقت بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

ليعيد المهاجم الفلسطيني للأهلي رقم بيليه الصامد منذ 62 عاما.

أرقام أخرى حققها وسام

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

قائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية:

1- لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) - نصف نهائي 2015

2- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) - نهائي 2016

3- جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) - نصف نهائي 2018

4- حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) - مباراة المركز الخامس 2019

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) - دور المجموعات 2025

6- وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) - دور المجموعات 2025.

كذلك صار وسام هداف البطولة الحالي، بالتساوي مع جمال موسيالا ومايكل أوليسيه ثنائي بايرن ميونيخ، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.

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