خبر في الجول – بتروجت يتفق مع عبد الكافي رجب لضمه

توصل نادي بتروجت إلى اتفاق مع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بتروجت اتفق مع عبد الكافي للتعاقد معه لمدة 3 مواسم بعد انتهاء عقده مع وادي دجلة.

وتكون الحارس البالغ من العمر 30 عاما في الأهلي قبل أن تتم إعارته إلى حرس الحدود في صيف 2015.

وانتقل بشكل نهائي إلى المنيا في صيف 2016 واستمر حتى 2021 ورحل إلى سكة الحديد.

وفي الانتقالات الصيفية لعام 2023 انتقل إلى وادي دجلة حتى صعد للدوري الممتاز للموسم الجديد ورحل بعد انتهاء عقده.

ويقترب بتروجت من فقدان رشاد المتولي بعد التوصل اتفاقه مع مودرن سبورت حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 30 مباراة رفقة بتروجت في الموسم المنقضي.

وتمكن المتولي من تسجيل 7 أهداف.

وكشف علي جلال وكيل اللاعب حقيقة اقترابه من الانتقال الأهلي في يناير الماضي.

وقال علي جلال عبر قناة أون سبورت في وقت سابق: "رشاد المتولي يظهر بشكل مميز جدا مع بتروجت وهذا جعل بعض الصحفيين يجتهدون بشأن اقتراب انتقاله للأهلي".

وأضاف "الأهلي لم يطلب ضم رشاد المتولي وما حدث فقط هو استفسار من النادي عنه في يناير بعد ترشيحه للنادي من قبل ربيع ياسين".

وواصل "بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع بتروجت في يناير لضم رشاد المتولي والخلاف على القيمة المالية أحال دون إتمام الصفقة وأيضا منافسة الفريق على مجموعة البطولة في الدوري".

وأوضح وكيله أن المتولي يرغب في خوض تجربة جديدة سواء في أحد أندية القمة في مصر أو في الدوري السعودي.

وانتهى عقد المتولي بنهاية الموسم المنقضي.