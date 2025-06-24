سكاي: مارسيليا مهتم بضم هندرسون

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي أولمبيك مارسيليا يهتم بالتعاقد مع جوردن هندرسون لاعب وسط أياكس أمستردام هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن عقد هندرسون مع أياكس يتضمن بندا يسمح له بالانتقال مجانا هذا الصيف إذا رغب في تفعيله.

ولا يزال الطريق طويلًا قبل إتمام الصفقة، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن هناك فرصة لبقاء اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في صفوف أياكس.

ولفت التقرير إلى أن روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا حريص على التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

عقب رحيله من ليفربول في صيف 2023، انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

لكنه اتخذ قرارا مفاجئا بالرحيل عن الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق قادما من ليفربول.

وقرر هندرسون فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026.