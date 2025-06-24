ماركا: فرص مبابي صعبة في اللحاق بمواجهة سالزبورج

كشفت تقارير صحفية إسبانية فرص المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في المشاركة أمام سالزبورج النمساوي.

ويلعب ريال مدريد سالزيورج فجر الجمعة ضمن ختام دور المجموعات.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن من غير المتوقع أن يشارك مبابي في مواجهة ريال مدريد ضد سالزبورج.

ودخل مبابي إلى المستشفى يوم الخميس الماضي بسبب تعرضه إلى التهاب حاد في المعدة والأمعاء، قبل أن يغادر المستشفى ويعود لمعسكر فريقه.

ولم يتمكن مبابي حتى الآن من التدرب مع تشابي ألونسو سوى مرتين فقط، وكذلك غاب عن جلسة تصوير الفريق الرسمية في كأس العالم للأندية.

وفاز ريال مدريد على باتشوكا بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية، ولا يزال يتبقى له مباراة في دور المجموعات ضد سالزبورج النمساوي.

ويمتلك ريال مدريد 4 نقاط بعد التعادل مع الهلال السعودي والفوز على باتشوكا المكسيكي.