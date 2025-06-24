بديل عبد المنعم؟ نيس يتوصل لاتفاق مع سيتي على ضم مدافعه السيراليوني

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس ضد باريس سان جيرمان

توصل نيس لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم مدافعه السيراليوني جمعة باه، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات.

وأوضح رومانو أن نيس اتفق مع سيتى على ضم المدافع السيراليوني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأراد أولمبيك ليون ونيس ضم باه، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما قرر الانتقال إلى نيس، حسب رومانو.

أخبار متعلقة:
الصباح التركية: سانشو يوافق على الانضمام لفنربخشة مخيتاريان: لم ألعب كرة القدم من أجل المال لذلك الدوري السعودي لا يثير اهتمامي أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز تليجراف: تشيلسي ويونايتد يدرسان إجراء صفقة تبادلية بين نكونكو وجارناتشو

ومن المتوقع أن يكون نيس قد أقدم على هذه الخطوة في ظل إصابة مدافعه محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي منذ أواخر الموسم المنصرم.

حتى يناير الماضي، كان باه يلعب في صفوف بلد الوليد الإسباني، لكنه دفع مبلغ الشرط الجزائي لإنهاء العقد من طرف واحد.

وبعدها انضم إلى مانشستر سيتي الذي أعاره حتى نهاية الموسم إلى لانس الفرنسي الذي اشترى منه المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

Image

وشارك جمعة باه في 10 مباريات مع لانس في الموسم المنصرم.

على الصعيد الدولي، لعب المدافع الشاب لمنتخب سيراليون مباراتين دوليتين.

جمعة باه محمد عبد المنعم مانشستر سيتي نيس
نرشح لكم
بعد عاما في جالاتاسراي.. موسليرا ينتقل إلى استوديانتيس خبر في الجول – بتروجت يتفق مع عبد الكافي رجب لضمه سكاي: مارسيليا مهتم بضم هندرسون الصباح التركية: سانشو يوافق على الانضمام لفنربخشة تقرير سعودي: اجتماع منتظر بين رئيس الهلال ووالد ميسي أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: حددنا للبنك الأهلي طلباتنا المالية لانتقال الجزار
أخر الأخبار
بعد عاما في جالاتاسراي.. موسليرا ينتقل إلى استوديانتيس 12 دقيقة | أمريكا
بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – بتروجت يتفق مع عبد الكافي رجب لضمه 29 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مارسيليا مهتم بضم هندرسون ساعة | ميركاتو
نوردشيلاند يعلن تعيين الزناتي مساعدا للمدير الرياضي ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: فرص مبابي صعبة في اللحاق بمواجهة سالزبورج ساعة | كأس العالم للأندية
بديل عبد المنعم؟ نيس يتوصل لاتفاق مع سيتي على ضم مدافعه السيراليوني ساعة | ميركاتو
لوكاكو: تأكدنا من تتويجنا بالدوري بعد مباراتنا ضد إنتر.. وإنزاجي يرد بأخطاء الحكام وعدم الثقة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507933/بديل-عبد-المنعم-نيس-يتوصل-لاتفاق-مع-سيتي-على-ضم-مدافعه-السيراليوني