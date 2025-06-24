لوكاكو: تأكدنا من تتويجنا بالدوري بعد مباراتنا ضد إنتر.. وإنزاجي يرد بأخطاء الحكام وعدم الثقة

أوضح روميلو لوكاكو لاعب نابولي أنه تأكد من تتويج فريقه بالدوري بعد مباراة فريقه ضد إنتر، بينما رد عليه سيموني إنزاجي بهجوم حاد.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي بالمرة الرابعة في تاريخه بعد منافسة شرسة مع إنتر حتى الجولة الأخيرة.

وقال لوكاكو عبر موقع HLN: "بعد مباراتنا ضد إنتر تأكدت أننا سنتوج بالدوري، سيطرنا عليه بالكامل، وكانت هناك ثقة كبيرة بالفريق".

وأضاف "عندما قال لنا كونتي قبل 5 مباريات من نهاية الدوري إن هذا هو الوقت لاستهداف اللقب، حينها تأكدت أننا في المسار الصحيح".

ورد عليه إنزاجي مدرب الهلال الحالي ووقتها كان في إنتر في تصريحات للصحفيين: "كلمات لوكاكو تضحكني، أنا أدركت أن نابولي سيتوج بالدوري بعد الخطأين التحكيميين اللذين تعرضنا لهما أمام بولونيا وروما".

وأنهى حديثه "هل من الممكن الوثوق في لوكاكو؟ بييرو أوزيليو -المدير الرياضي لإنتر- لا يزال ينتظر رده على هاتفه منذ يونيو 2023".

ماذا يقصد إنزاجي؟

ما يقصده إنزاجي بشأن أن أوزيليو لا يزال ينتظر رد لوكاكو على هاتفه يعود لواقعة حدثت في 2023.

اتفق إنتر مع تشيلسي على ضم لوكاكو بشكل دائم لكن اختفى لوكاكو ولم يرد على مكالمات أوزيليو ولاوتارو مارتينيز.

واكتشفت الإدارة أن لوكاكو تفاوض مع يوفنتوس وميلان ولذلك انسحب إنتر من الصفقة ولم ينتقل لوكاكو إلى يوفنتوس أو ميلان لذلك عاد واعتذر لإدارة النيراتزوري، إلا أن اللاعبين والمديرين رفضوا عودته مرة أخرى.