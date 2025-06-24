لوكاكو: تأكدنا من تتويجنا بالدوري بعد مباراتنا ضد إنتر.. وإنزاجي يرد بأخطاء الحكام وعدم الثقة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 16:42

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - سيموني إنزاجي

أوضح روميلو لوكاكو لاعب نابولي أنه تأكد من تتويج فريقه بالدوري بعد مباراة فريقه ضد إنتر، بينما رد عليه سيموني إنزاجي بهجوم حاد.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي بالمرة الرابعة في تاريخه بعد منافسة شرسة مع إنتر حتى الجولة الأخيرة.

وقال لوكاكو عبر موقع HLN: "بعد مباراتنا ضد إنتر تأكدت أننا سنتوج بالدوري، سيطرنا عليه بالكامل، وكانت هناك ثقة كبيرة بالفريق".

أخبار متعلقة:
للاستفادة المالية.. فوتبول إيطاليا: إنتر منفتح لبيع طارمي لـ بشكتاش جاياردو: كنا الأفضل ضد مونتيري ولكن افتقدنا للدقة.. وسنلعب بحذر ضد إنتر مدرب أوراوا: لعبنا بأداء دفاعي رائع أمام إنتر.. والخسارة في الوقت الضائع محبطة عاد من الرباط الصليبي وجلب الانتصار.. إنتر يهزم أوراوا بمونديال الأندية

وأضاف "عندما قال لنا كونتي قبل 5 مباريات من نهاية الدوري إن هذا هو الوقت لاستهداف اللقب، حينها تأكدت أننا في المسار الصحيح".

ورد عليه إنزاجي مدرب الهلال الحالي ووقتها كان في إنتر في تصريحات للصحفيين: "كلمات لوكاكو تضحكني، أنا أدركت أن نابولي سيتوج بالدوري بعد الخطأين التحكيميين اللذين تعرضنا لهما أمام بولونيا وروما".

وأنهى حديثه "هل من الممكن الوثوق في لوكاكو؟ بييرو أوزيليو -المدير الرياضي لإنتر- لا يزال ينتظر رده على هاتفه منذ يونيو 2023".

ماذا يقصد إنزاجي؟

ما يقصده إنزاجي بشأن أن أوزيليو لا يزال ينتظر رد لوكاكو على هاتفه يعود لواقعة حدثت في 2023.

اتفق إنتر مع تشيلسي على ضم لوكاكو بشكل دائم لكن اختفى لوكاكو ولم يرد على مكالمات أوزيليو ولاوتارو مارتينيز.

واكتشفت الإدارة أن لوكاكو تفاوض مع يوفنتوس وميلان ولذلك انسحب إنتر من الصفقة ولم ينتقل لوكاكو إلى يوفنتوس أو ميلان لذلك عاد واعتذر لإدارة النيراتزوري، إلا أن اللاعبين والمديرين رفضوا عودته مرة أخرى.

سيموني إنزاجي روميلو لوكاكو إنتر يوفنتوس ميلان
نرشح لكم
نوردشيلاند يعلن تعيين الزناتي مساعدا للمدير الرياضي مخيتاريان: لم ألعب كرة القدم من أجل المال لذلك الدوري السعودي لا يثير اهتمامي أبولا: جيوكيريس يبلغ رئيس سبورتنج لشبونة برغبته في الرحيل حسين الشحات: لعبنا على التأهل.. وهكذا فقدت الكرة الأخيرة أمام إنتر ميامي انتهت في مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (2)-(2) بالميراس.. تأهلا معا مهاجم بوتافوجو: شكك الكثيرون في قدراتنا وأثبتنا جدارتنا بالتأهل حكيمي: بعد الخسارة أمام بوتافوجو كان يجب أن نعود أقوى دوناروما: سيكون من الرائع مواجهة ميسي.. وأتمنى الوصول لنهائي المونديال
أخر الأخبار
ماركا: موهبة برازيلية على رادار برشلونة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
حمدي فتحي: مباراة بورتو كانت الأخيرة لي مع الأهلي.. وهذا رأيي في مشاركة ديانج 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
سيلتا فيجو يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق 25 دقيقة | الدوري الإسباني
آس: نيكو ويليامز أبلغ إدارة بلباو عن رغبته بالانضمام لبرشلونة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
في نفس يوم العرض.. ذا أثليتك: نوتينجهام يرفض طلب نيوكاسل بضم إيلانجا ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أرسنال سيضم كيبا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي ساعة | ميركاتو
كان قريبا من صنع المعجزة.. أوساسونا يتعاقد مع مدرب ميرانديس ساعة | الدوري الإسباني
بعد 14 عاما في جالاتاسراي.. موسليرا ينتقل إلى استوديانتيس ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507932/لوكاكو-تأكدنا-من-تتويجنا-بالدوري-بعد-مباراتنا-ضد-إنتر-وإنزاجي-يرد-بأخطاء-الحكام-وعدم-الثقة