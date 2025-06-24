تحضيرا لكأس العالم.. مدرب منتخب الناشئين يشارك في ورشة عمل فيفا

يشارك محمد إبراهيم مدرب عام المنتخب الوطنى تحت 17 عاما، وكريم أيمن مدرب المنتخب الوطنى تحت 16 عاما، في ورشة عمل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التي يتم تنظيمها حاليا في كوت ديفوار.

وتشهد ورشة العمل مشاركة العديد من مدربى المنتخبات ، وعلى رأسها المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم في قطر تحت 17 عامًا، من أجل الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بالبطولة.

وتهدف الورشة للعمل على تطوير اللاعبين وتبادل الخبرات، من أجل نجاح بطولة كأس العالم المقبلة.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في النسخة المقبلة من كأس العالم، بعد تأهل من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنها المغرب.

وأسفرت قرعة كأس العالم للناشئين 2025 عن تواجد مصر في المجموعة الخامسة مع إنجلترا وفنزويلا وهاييتي.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.