كما كشف في الجول.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 16:12

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي - الاتحاد السكندري

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق.

وكان مصدر من نادي الاتحاد السكندري قد كشف عن التوصل لاتفاق مع أحمد سامي لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق على أن يعاونه صلاح أمين وحسن نصر.

كذلك توجد احتمالية لتواجد حمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

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وكشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري سابقا لـ FilGoal.com، أن علاء عبد العال اعتذر عن عدم تولي تدريب الفريق بعد اتفاقه مع نادي غزل المحلة، فيما تم ترشيح اسمي لتولي تدريب الفريق وهما أحمد سامي، وخالد جلال.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد الجديد أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.

الاتحاد السكندري أحمد سامي
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