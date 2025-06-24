الصباح التركية: سانشو يوافق على الانضمام لفنربخشة

وافق جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد على الانضمام إلى فنربخشة، حسب جريدة الصباح التركية.

وأوضح التقرير أن الدولي الإنجليزي وافق على اللعب للفريق التركي مقابل راتب يبلغ 10 ملايين يورو سنويا.

وأضاف التقرير أن فنربخشة سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن تنتهي المحادثات بشكل إيجابي بعدما وافق سانشو على الانتقال للفريق التركي.

ولعب سانشو في صفوف تشيلسي معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المنصرم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وغادر سانشو تشيلسي عند انتهاء عقده في 30 يونيو، بعد فشل التوصل إلى اتفاق معه حول الراتب من أجل تحويل الإعارة إلى عقد دائم.

وذكرت تقارير أن تشيلسي دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد بسبب ذلك.

سانشو يستكشف خياراته في إنجلترا أو أوروبا للخطوة التالية، وفقا للتقارير.