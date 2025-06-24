تقرير سعودي: اجتماع منتظر بين رئيس الهلال ووالد ميسي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 15:23

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اجتماع منتظر بين فهد بن نافل رئيس نادي الهلال وخورخي ميسي والد ووكيل ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وينتهي تعاقد ميسي مع إنتر ميامي في نهاية العام الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من يناير المقبل.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فهناك ترتيب للقاء بين رئيس النادي فهد بن نافل، مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال لاعب إنتر ميامي ثناء تواجدهما حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش كأس العالم للأندية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مسئولو الهلال يرغبون، في حسم صفقة ليونيل ميسي وذلك لتدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب حاليا يرغب في خوض تجربة جديدة، وبات حالياً أقرب لعدم الاستمرار مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول فهد بن نافل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمؤازرة الفريق خلال المباراة القادمة للفريق أمام نادي باتشوكا، والتي ستحسم عبور الهلال إلى الدور القادم من المسابقة.

في المقابل ضمن إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي التأهل لدور الـ16 وسيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن نادي الهلال كان قريبا من التعاقد مع ميسي قبل انتقاله لصفوف إنتر ميامي.

ميسي الهلال
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