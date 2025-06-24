دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي

أتم نادي وي إجراءات التعاقد مع جمعة مشهور لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وينشط نادي وي في منافسات مسابقة دوري المحترفين.

وأعلن وي تعيين جمعة مشهور مدربا جديدا على ان يتم الكشف عن الجهاز المعاون في وقت لاحق.

وسبق لجمعة مشهور تدريب أندية الترسانة والإنتاج وحقق الصعود مع الإنتاج الحربي لدوري المحترفين.

وقاد عمرو أنور فريق وي في الموسم الماضي ثم تم تعيين أحمد عبد الرؤوف ورحل بعد مباراة وحيدة لعدم الاتفاق على بنود التعاقد.

ثم عاد عمرو أنور مرة أخرى ثم محمد محسن أبو جريشة الذي اختتم الموسم المنصرم مع الفريق.