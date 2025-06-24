مخيتاريان: لم ألعب كرة القدم من أجل المال لذلك الدوري السعودي لا يثير اهتمامي

شدد هنريك مخيتاريان لاعب إنتر أن اللعب في الدوري السعودي لا يثير اهتمامه حتى مقابل الحصول على الكثير من المال.

هنريك مخيتاريان النادي : إنتر إنتر

وينتهي عقد مخيتاريان مع إنتر في صيف 2026.

وقال اللاعب الأرميني لصحيفة لا ريبوبليكا: "بعد تجربة إنتر سأتوقف، لا أريد أن ألعب في مستوى أقل ولن ألعب في أرمينيا، وجهات مثل الدوري السعودي لا تثير اهتمامي مع كامل الاحترام، أحب كرة القدم من أجل اللعبة وليس للمال".

وأتم "ودعت إنزاجي بشكل منفرد ورفضت نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذ قراره ونحن قبلناه، هذا الفصل انتهى والآن نحن في مرحلة جديدة".

ويبلغ مخيتاريان من العمر 36 عاما ولعب 51 مباراة مع إنتر في الموسم المنقضي مسجلا هدفا وصنع 5 أهداف آخرين.

وشارك مخيتاريان في دقائق لعب بواقع 3667 دقيقة.

ويعتبر مخيتاريان من أبرز وأهم لاعبي الفريق ويشارك باستمرار واعتمد عليه سيموني إنزاجي والآن كريستيان كيفو.

وكان إنتر قد ضم مخيتاريان في صيف 2022 بدون مقابل قادما من روما.