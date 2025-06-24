يد - 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 14:46
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد أسماء الفرق الـ16 المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويتواجد بين الفرق الـ16 ستة أندية تضم لاعبين مصريين.
وتضم هذه الفرق الستة 11 لاعبا مصريا دوليا بين صفوفها.
اللاعبون المصريون هم:
يحيى خالد (باريس سان جيرمان)
عبد الرحمن فيصل (باريس سان جيرمان)
سيف الدرع (برشلونة)
يحيى الدرع (فيزبريم)
أحمد هشام "دودو" (فيزبريم)
أحمد عادل (فيزبريم)
علي زين (فيزبريم)
حسن قداح (كيلسي)
محمد علي (سبورتنج لشبونة)
محمد ممدوح هاشم (يوروفارم بيلستر)
خالد وليد (يوروفارم بيلستر)
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