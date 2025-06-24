أبولا: جيوكيريس يبلغ رئيس سبورتنج لشبونة برغبته في الرحيل

أبلغ فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة، فريديريكو فارانداس رئيس ناديه برغبته في الرحيل.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة

وينتهي عقد المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة صيف 2028.

وحسب صحيفة أبولا البرتغالية فإن جيوكيريس أخبر فارانداس برغبته في الرحيل وعدم اللعب للنادي مجددا.

وأفادت الصحيفة أن من المتوقع عدم مشاركته في التدريبات مرة أخرى عقب انتهاء الإجازة والعودة استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث رئيس النادي في وقت سابق عن خططه بشأن جيوكيريس إذ قال في تصريحات صحفية: " لا يمكنني أن أعد بأي شيء. إذا جاء أي ناد ودفع الشرط الجزائي، وكانت تلك هي رغبة جيوكيريس، فسينتقل طبعا".

واستدرك "لكنني لا أتوقع أن يحدث هذا في شهر يناير".

وتابع "النادي لم يقدم أي وعود بشأن بيع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، كما تردد في بعض التقارير، وهذا الرقم غير مطروح على طاولة المفاوضات"

وأتم "أبلغنا وكيل اللاعب بعدم تمسكنا بالحصول الكامل على قيمة الشرط الجزائي في عقد جيوكيريس، والمقدر بـ 100 مليون يورو، لكننا في الوقت ذاته لم نحدد سعرا ثابتا لبيعه"

وكان جيوكيريس قد لفت الأنظار بقوة الموسم الماضي بعد تسجيله أكثر من 50 هدفًا في مختلف المسابقات، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وقاد المهاجم السويدي فريقه للتتويج ببطولة الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.