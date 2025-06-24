أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

داروين نونيز يحتفل بهدف ليفربول أمام نوتينجهام فوريست

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي نابولي يجهز عرضه من أجل ضم داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن ليفربول يتطلع لبيع داروين نونيز هذا الصيف، فيما يحرص المهاجم الأوروجواياني على الانتقال لفريق جديد.

وأضاف التقرير أن نادي نابولي أعرب عن اهتمامه بضم نونيز، ومن المتوقع أن يقدم عرضا لضمه في الوقت المناسب.

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وأعطى داروين نونيز مهاجم ليفربول موافقته المبدئية لنادي نابولي الذي يرغب في ضمه، حسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات.

وأوضح رومانو أن نونيز وافق على الانتقال إلى نابولي بعد أن عُرض عليه مشروع المدرب أنطونيو كونتي.

وأفاد يوم الثلاثاء أن نابولي وليفربول سيجريان اتصالات مباشرة خلال ساعات لمناقشة صفقة انتقال داروين نونيز المحتملة.

وتعتمد الصفقة حاليا على حسم الأمور المالية، إذ يرغب ليفربول في مبلغ جيد للتخلي عن مهاجم منتخب أوروجواي.

وسيكون تحديد الراتب أيضًا من أهم بنود الصفقة، وفقا لرومانو.

قبل أيام، كشفت صحيفة ديلي ميل عن تحديد ليفربول لسعر منخفض من أجل رحيل الأوروجوياني داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم التقارير التي تحدثت عن عرض النصر السعودي الحصول على خدمات نونيز مقابل 70 مليون جنيه أسترليني في يناير الماضي، إلا أن ليفربول خفض المبلغ في الصيف ليصل إلى 50 مليون يورو (42.7 مليون جنيه إسترليني).

وعرض نابولي الفوز بخدمات نونيز مقابل 43 مليون يورو، مما قد يحول وجهة نونيز إلى بطل الدوري الإيطالي.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد في الرقم القياسي للأكثر تتويجا.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وضم نابولي، أسطورة مانشستر سيتي كيفين دي بروين ويرغب في إبرام صفقات أخرى.

ويتواجد روميلو لوكاكو في هجوم نابولي ونجح في تسجيل 14 هدفا في الموسم الماضي.

وتشير التقارير إلى أن أبطال الدوري الإيطالي كانوا يطاردون نونيز خلال الشهر الماضي في محاولتهم أن يصبحوا أقل اعتمادًا على روميلو لوكاكو، الذي سجل 14 هدفًا في الموسم الماضي.

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