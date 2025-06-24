لاعب العين: نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين ضد مانشستر سيتي

يرغب يحيى نادر لاعب العين الإماراتي في تحقيق فريقه لنتيجة إيجابية خلال مواجهة الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.

ويلعب العين أمام الوداد يوم الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخسر العين أمام مانشستر سيتي 6-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

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وقال يحيى نادر لاعب العين في تصريحات للصحفيين: "سنقدم كل ما لدينا للفوز على الوداد. نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد".

وأضاف "أشكر جماهير العين التي تساندنا هنا، وعلينا الاستعداد لمواجهة الوداد الذي يبحث هو الآخر عن الانتصار الأول له في البطولة".

وخرج العين والوداد من حسابات التأهل لدور الـ16 بعد خسارة الجولتين الماضيتين.

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فيما ضمن مانشتسر سيتي ويوفنتوس مقعديهما في دور الـ16 وستحسم مباراتهما صدارة المجموعة.

مباراتي الجولة الأخيرة من المجوعة السابعة:

مانشستر سيتي × يوفنتوس (10 مساء يوم 26 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)

كأس العالم للأندية العين الإماراتي الوداد المغربي
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