خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 13:44
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي البنك الأهلي إلى اتفاق مع محمد بيومي لاعب الإسماعيلي السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
محمد بيومي محمد
النادي : الإسماعيلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي اتفق مع بيومي على ضمه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي.
وشارك لاعب الوسط في 17 مباراة رفقة الدراويش في الموسم المنقضي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
من هو محمد بيومي؟
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