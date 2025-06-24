خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 13:44

كتب : عمرو نبيل

محمد بيومي - الإسماعيلي

توصل نادي البنك الأهلي إلى اتفاق مع محمد بيومي لاعب الإسماعيلي السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي اتفق مع بيومي على ضمه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي.

وشارك لاعب الوسط في 17 مباراة رفقة الدراويش في الموسم المنقضي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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من هو محمد بيومي؟

"مشاركة محمد بيومي من أهم المكاسب التي حققها الإسماعيلي، سيكون له مستقبل مع الفريق الأول". كان ذلك قبل 4 سنوات.

وصدق صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي آنذاك، حين أتاح الفرصة للاعب القادم من الناشئين في مايو 2019 بعمر 19 عاما، للمرة الأولى أمام الإنتاج الحربي في مباراة انتهت بالتعادل.

بيومي لم يكن واحدا من الناشئين الذين يحصلون على فرصة أو اثنتين ثم يعودون لفرق الشباب، قبل أن يضطروا للبحث عن الفرصة الحقيقية في فريق آخر، بل ثبت أقدامه في الفريق الأول منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

بدأها بـ 3 مباريات في أواخر 2018-2019، أصبحت 18 مباراة في الموسم التالي مباشرة 2019-2020، واستمر في فرض نفسه بفضل قدرته على للعب في وسط الملعب وفي مركز الظهير أيضا.

بيومي كان الطرف الثاني في المشادة الغريبة التي جمعت بينه وبين زميله عصام صبحي، في مباراة الداخلية بالجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، والتي حسم بها الإسماعيلي بقاءه في الدوري الممتاز عقب الفوز بهدف دون رد.

محمد بيومي الإسماعيلي ميركاتو البنك الأهلي
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