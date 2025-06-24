مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: حددنا للبنك الأهلي طلباتنا المالية لانتقال الجزار

حدد نادي غزل المحلة طلباته المالية من البنك الأهلي نظير انتقال عمرو الجزار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "طلبنا الحصول على 30 مليون جنيه من البنك الأهلي نظير انتقال عمرو الجزار".

عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.

المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.

واختتم غزل المحلة منافسات الموسم المنقضي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.