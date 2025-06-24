مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: حددنا للبنك الأهلي طلباتنا المالية لانتقال الجزار

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 13:30

كتب : عمرو نبيل

عمرو الجزار - غزل المحلة

حدد نادي غزل المحلة طلباته المالية من البنك الأهلي نظير انتقال عمرو الجزار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد تعاقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "طلبنا الحصول على 30 مليون جنيه من البنك الأهلي نظير انتقال عمرو الجزار".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – البنك الأهلي يقترب من ضم قفة ودويدار ثنائي إنبي مجموعة الأهلي - ماسكيرانو: ميسي وألبا جاهزان.. وهذا مفتاح الفوز على بورتو تقرير: ميسي وسواريز أساسيان أمام الأهلي.. وغياب آخر غير ألبا مؤتمر ماسكيرانو: هذا سبب صعوبة مواجهة الأهلي.. وألبا سيغيب عن اللقاء

عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.

المدافع صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان الجزار أحد المساهمين في عودة غزل المحلة غلى الدوري الممتاز من القسم الثاني.

واختتم غزل المحلة منافسات الموسم المنقضي في المركز الأخير بمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.

عمرو الجزار ميركاتو غزل المحلة البنك الأهلي
نرشح لكم
أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي تليجراف: تشيلسي ويونايتد يدرسان إجراء صفقة تبادلية بين نكونكو وجارناتشو بعد 10 سنوات.. عماد حمدي يعلن رحيله عن الإسماعيلي بيلد: توماس مولر يوافق مبدئيا على الانتقال إلى لوس أنجلوس ولكن تقرير: سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار سكاي: ميلان يتحرك لضم أفضل لاعب في الدوري البلجيكي خبر في الجول – البنك الأهلي يقترب من ضم قفة ودويدار ثنائي إنبي
أخر الأخبار
دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي 4 دقيقة | القسم الثاني
مخيتاريان: لم ألعب كرة القدم من أجل المال لذلك الدوري السعودي لا يثير اهتمامي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 25 دقيقة | كرة يد
أبولا: جيوكيريس يبلغ رئيس سبورتنج لشبونة برغبته في الرحيل 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد 46 دقيقة | كرة يد
أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز 53 دقيقة | ميركاتو
لاعب العين: نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
الكوكي.. لاستكمال ما بدأه علي ماهر وسلبية عليه تجنبها ومعلول يعرفه جيدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507919/مصدر-من-غزل-المحلة-لـ-في-الجول-حددنا-للبنك-الأهلي-طلباتنا-المالية-لانتقال-الجزار