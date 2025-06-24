تليجراف: تشيلسي ويونايتد يدرسان إجراء صفقة تبادلية بين نكونكو وجارناتشو

يدرس تشيلسي ومانشستر يونايتد إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين كريستوفر نكونكو وأليخاندرو جارناتشو، وفقا لجريدة تليجراف.

اللاعبان أصبحا خارج حسابات الناديين، وقد تكون الصفقة طوق النجاة لكلاهما، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد على علم باستعداد تشيلسي للتخلي عن كريستوفر نكونكو في سوق الانتقالات الصيفية.

مثلما يعلم تشيلسي بوضع أليخاندرو جارناتشو الذي أصبح قريبا من مغادرة أولد ترافورد.

وأبدت أندية إنجليزية بالإضافة لـ باير ليفركوزن اهتمامها بضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج تولى تدريب باير ليفركوزن بعدما ساهم في مشاركة جارناتشو كأساسي مع يونايتد، وهو ما يرجح محاولة النادي الألماني لضمه.

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو هذا الموسم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.