بعد 10 سنوات.. عماد حمدي يعلن رحيله عن الإسماعيلي

أعلن عماد حمدي لاعب الإسماعيلي رحيله بعد 10 سنوات قضاها في صفوف الدراويش.

وانتهى تعاقد عماد حمدي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المنصرم.

وكتب عماد حمدي عبرحسابه على فيسبوك:

"أشكر كل جمهور النادى الإسماعيلى العظيم على دعمه ومساندته طوال فترة تواجدى في النادى العريق ويشهد الله أنى لم أبخل بجهد أو بعرق في يوم من الأيام"

"تشرفت بحمل شارة قيادة النادى الاسماعيلى التي حملها الكثير من النجوم الكبار والعظام وأتمنى من كل قلبي التوفيق للنادى الإسماعيلى الكبير وجمهوره العظيم الوفى، وأتمنى أن يوفقنى الله في الخطوه القادمه شكرا النادى الاسماعيلى وجمهوره العظيم".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع عماد حمدي لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ولعب حمدي في الإسماعيلي منذ عام 2015 قادما من المنصورة.

وخاض عماد حمدي 263 مباراة مع الإسماعيلي وسجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين.