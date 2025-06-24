بعد 10 سنوات.. عماد حمدي يعلن رحيله عن الإسماعيلي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

عماد حمدي يحتفل بهدفه ضد طلائع الجيش

أعلن عماد حمدي لاعب الإسماعيلي رحيله بعد 10 سنوات قضاها في صفوف الدراويش.

وانتهى تعاقد عماد حمدي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المنصرم.

وكتب عماد حمدي عبرحسابه على فيسبوك:

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يحقق المركز الثالث في كأس العاصمة الإسماعيلي يعترض على عقوبات فيفا.. ويعلن خطوته المقبلة خبر في الجول – إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب قضيتين سويلم: إلغاء الهبوط لأجل الإسماعيلي والأهلي أول من سانده.. وحقيقة رحيل طه عزت

"أشكر كل جمهور النادى الإسماعيلى العظيم على دعمه ومساندته طوال فترة تواجدى في النادى العريق ويشهد الله أنى لم أبخل بجهد أو بعرق في يوم من الأيام"

"تشرفت بحمل شارة قيادة النادى الاسماعيلى التي حملها الكثير من النجوم الكبار والعظام وأتمنى من كل قلبي التوفيق للنادى الإسماعيلى الكبير وجمهوره العظيم الوفى، وأتمنى أن يوفقنى الله في الخطوه القادمه شكرا النادى الاسماعيلى وجمهوره العظيم".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع عماد حمدي لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ولعب حمدي في الإسماعيلي منذ عام 2015 قادما من المنصورة.

وخاض عماد حمدي 263 مباراة مع الإسماعيلي وسجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين.

الإسماعلي عماد حمدي
نرشح لكم
خبر في الجول – بتروجت يتفق مع عبد الكافي رجب لضمه كما كشف في الجول.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري الكوكي.. لاستكمال ما بدأه علي ماهر وسلبية عليه تجنبها ومعلول يعرفه جيدا خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: حددنا للبنك الأهلي طلباتنا المالية لانتقال الجزار خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يتفق مع رجب نبيل على تجديد عقده خبر في الجول – البنك الأهلي يقترب من ضم قفة ودويدار ثنائي إنبي خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع جنش
أخر الأخبار
بعد عاما في جالاتاسراي.. موسليرا ينتقل إلى استوديانتيس 11 دقيقة | أمريكا
بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – بتروجت يتفق مع عبد الكافي رجب لضمه 28 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مارسيليا مهتم بضم هندرسون ساعة | ميركاتو
نوردشيلاند يعلن تعيين الزناتي مساعدا للمدير الرياضي ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: فرص مبابي صعبة في اللحاق بمواجهة سالزبورج ساعة | كأس العالم للأندية
بديل عبد المنعم؟ نيس يتوصل لاتفاق مع سيتي على ضم مدافعه السيراليوني ساعة | ميركاتو
لوكاكو: تأكدنا من تتويجنا بالدوري بعد مباراتنا ضد إنتر.. وإنزاجي يرد بأخطاء الحكام وعدم الثقة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507917/بعد-10-سنوات-عماد-حمدي-يعلن-رحيله-عن-الإسماعيلي