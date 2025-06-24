بيلد: توماس مولر يوافق مبدئيا على الانتقال إلى لوس أنجلوس ولكن

ذكرت جريدة بيلد أن توماس مولر نجم بايرن ميونيخ وافق مبدئيا على الانتقال إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي هذا الصيف.

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة استمرت 25 عاما مع النادي البافاري، ستنتهي بنهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن نادي لوس أنجلوس إف سي يرغب في التعاقد مع توماس مولر الذي وافق على عرضه من حيث المبدأ، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق مالي حتى الآن.

وأضاف التقرير أن رغبة بايرن ميونيخ هي انضمام مولر إلى لوس أنجلوس الذي يرتبط بشراكة معه، وذلك ليجعل مولر سفيرا له في السوق الأمريكية.

وأكمل تقرير بيلد أن إدارة بايرن تواصلت مع شركة أديداس التي ترعى اللاعب والناديين لسد الفجوة المالية.

إذ تهتم شركة أديداس بجعل مولر كسفير لها في أمريكا، خاصة قبل كأس العالم 2026.

ولفت التقرير إلى أن فشل هذه الصفقة قد يدفع مولر إلى الاعتزال.

وكان إرنست تانر المدير الرياضي لنادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قد تحدث عن إمكانية انتقال توماس مولر إلى صفوف فريقه.

وقال تانر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "عُرض علينا توماس مولر. ما زلت أتمتع بعلاقة جيدة مع وكلائه. لكن من الناحية المالية، الأمر غير واقعي على الإطلاق بالنسبة لنا".

وأضاف "نادي لوس أنجلوس هو النادي الشريك لبايرن ميونيخ، وسأكون متفاجئًا إن لم ينتقل إلى هناك".

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.