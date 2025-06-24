تقرير: سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 13:07
كتب : FilGoal
اقترب نادي سانتوس البرازيلي من تجديد عقد نيمار دا سيلفا نجم الفريق.
نيمار
النادي : سانتوس
وينتهي عقد نيمار مع ناديه البرازيلي سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.
وبحسب موقع UOL البرازيلي، فإن سانتوس توصل إلى اتفاق مع نيمار بشأن تجديد عقده في انتظار الحصول على توقيعه من أجل الإعلان الرسمي.
وانضم نيمار لصفوف سانتوس في يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.
ويسعى نادي سانتوس لتجديد تعاقد نيمار لمدة موسم جديد.
ولم يغلق نيمار الباب أمام إمكانية عودته لأوروبا وهو خيار مستبعد حاليا وفقا للشبكة البرازيلية.
وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.
وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.
نرشح لكم
مدرب بالميراس: قلت للاعبين "لا يمكنكم فعل ما هو أسوأ".. وهكذا عدنا مدافع إنتر ميامي: نشعر بالإحباط رغم التأهل.. تركنا المباراة تفلت من أيدينا كأس العالم للأندية - هدية عيد الميلاد.. ميسي إلى دور الـ 16 وموعد مع باريس للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. لويس سواريز يسجل في كأس العالم للأندية انتهت في مجموعة الأهلي - إنتر ميامي (2)-(2) بالميراس.. تأهلا معا تشكيل بالميراس - خروج روكي ومشاركة فلاكو أمام ميامي تشكيل ميامي - ميسي أساسي في عيد ميلاده.. وتعديلان من ماسكيرانو سيميوني يثق بقدرات أتليتكو مدريد في الفوز على بوتافوجو بفارق 3 أهداف