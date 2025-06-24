تقرير: سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار

اقترب نادي سانتوس البرازيلي من تجديد عقد نيمار دا سيلفا نجم الفريق.

نيمار النادي : سانتوس

وينتهي عقد نيمار مع ناديه البرازيلي سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.

وبحسب موقع UOL البرازيلي، فإن سانتوس توصل إلى اتفاق مع نيمار بشأن تجديد عقده في انتظار الحصول على توقيعه من أجل الإعلان الرسمي.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

ويسعى نادي سانتوس لتجديد تعاقد نيمار لمدة موسم جديد.

ولم يغلق نيمار الباب أمام إمكانية عودته لأوروبا وهو خيار مستبعد حاليا وفقا للشبكة البرازيلية.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.