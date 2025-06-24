خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يتفق مع رجب نبيل على تجديد عقده

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 13:04

كتب : عمرو نبيل

رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا

توصل نادي سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق مع رجب نبيل لاعب الفريق على تجديد عقده.

رجب نبيل

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا اتفق مع رجب نبيل على تجديد عقده لمدة موسمين.

وبدأ اللاعب صاحب الـ31 عاما مسيرته مع وادي دجلة ثم انضم لمصر للمقاصة في 2017.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – سيراميكا يتمم اتفاقه لضم الحارس محمد طارق شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي مالك سيراميكا كليوباترا: الأهلي لو طلب عيني أقدمها له.. وأتمنى توسيع دائرة المنافسة الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر

وفي عام 2018 انتقل رجب نبيل إلى سموحة حيث خاض مع الفريق السكندري 115 مباراة.

وسجل رجب نبيل مع سموحة سبعة أهداف وصنع اثنين.

وانتقل نبيل إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 قادما من سموحة دون مقابل.

وخاض نبيل 29 مباراة في الموسم المنقضي رفقة سيراميكا كليوباترا وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وتوج نبيل مع فريقه ببطولة كأس عاصمة مصر في الموسم الماضي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

وحضر اللاعب الذي يشغل مركز الدفاع في جميع تتويجات فريقه ببطولة كأس عاصمة مصر في المواسم الـ3 الأخيرة.

رجب نبيل سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
الكوكي.. لاستكمال ما بدأه علي ماهر وسلبية عليه تجنبها ومعلول يعرفه جيدا خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: حددنا للبنك الأهلي طلباتنا المالية لانتقال الجزار بعد 10 سنوات.. عماد حمدي يعلن رحيله عن الإسماعيلي خبر في الجول – البنك الأهلي يقترب من ضم قفة ودويدار ثنائي إنبي خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع جنش في الجول يكشف عن الجهاز المعاون لـ أحمد سامي في تدريب الاتحاد السكندري راحة 18 يوما للاعبي الأهلي قبل الاستعداد للموسم الجديد
أخر الأخبار
دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي 4 دقيقة | القسم الثاني
مخيتاريان: لم ألعب كرة القدم من أجل المال لذلك الدوري السعودي لا يثير اهتمامي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 25 دقيقة | كرة يد
أبولا: جيوكيريس يبلغ رئيس سبورتنج لشبونة برغبته في الرحيل 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد 46 دقيقة | كرة يد
أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز 53 دقيقة | ميركاتو
لاعب العين: نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
الكوكي.. لاستكمال ما بدأه علي ماهر وسلبية عليه تجنبها ومعلول يعرفه جيدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507914/خبر-في-الجول-سيراميكا-كليوباترا-يتفق-مع-رجب-نبيل-على-تجديد-عقده