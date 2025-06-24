خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يتفق مع رجب نبيل على تجديد عقده

توصل نادي سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق مع رجب نبيل لاعب الفريق على تجديد عقده.

رجب نبيل النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا اتفق مع رجب نبيل على تجديد عقده لمدة موسمين.

وبدأ اللاعب صاحب الـ31 عاما مسيرته مع وادي دجلة ثم انضم لمصر للمقاصة في 2017.

وفي عام 2018 انتقل رجب نبيل إلى سموحة حيث خاض مع الفريق السكندري 115 مباراة.

وسجل رجب نبيل مع سموحة سبعة أهداف وصنع اثنين.

وانتقل نبيل إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 قادما من سموحة دون مقابل.

وخاض نبيل 29 مباراة في الموسم المنقضي رفقة سيراميكا كليوباترا وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وتوج نبيل مع فريقه ببطولة كأس عاصمة مصر في الموسم الماضي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

وحضر اللاعب الذي يشغل مركز الدفاع في جميع تتويجات فريقه ببطولة كأس عاصمة مصر في المواسم الـ3 الأخيرة.