كرة يد - موعد مباراة مصر وألمانيا في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كرة يد

يلعب منتخب مصر للشباب ضد نظيره الألماني ضمن بطولة العالم لكرة اليد.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواجهة مرتقبة ضد منتخب ألمانيا على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للبطولة

وتقام مباراة مصر وألمانيا اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت ويعلق عليها خالد خيري.

وكان منتخب مصر للشباب قد تأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم للشباب المقامة في بولندا كمتصدر لمجموعته.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - بولندا - سلوفينيا - أوروجواي

المجموعة الثانية: النمسا - المجر - الأرجنتين - البرازيل

المجموعة الثالثة: السويد - اليابان - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الرابعة: البرتغال - كرواتيا - الجزائر - كندا

المجموعة الخامسة: الدنمارك - فرنسا - المغرب - المكسيك

المجموعة السادسة: أيسلندا - مقدونيا الشمالية - رومانيا - جزر فارو

المجموعة السابعة: ألمانيا - تونس - صربيا - سويسرا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية

كرة يد منتخب مصر للشباب لكرة اليد
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