سكاي: ميلان يتحرك لضم أفضل لاعب في الدوري البلجيكي
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 12:28
كتب : FilGoal
أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ميلان بدأ المفاوضات مع كلوب بروج من أجل ضم لاعبه وسطه أردون جاشاري.
أردون جاشاري
النادي : كلوب بروج
البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي
ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.
وأضاف التقرير أن المفاوضات بدأت بين الناديين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق شفهي بين جاشاري وميلان حتى الآن.
ولفتت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.
ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.
وتبلغ قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.
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