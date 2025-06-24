خبر في الجول – البنك الأهلي يقترب من ضم قفة ودويدار ثنائي إنبي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 12:03

كتب : عمرو نبيل

أحمد أمين قفة - إنبي

يقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع ثنائي إنبي أحمد أمين قفا ومصطفى دويدار في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي اتفق مع إنبي على إبرام الصفقتين مقابل 40 مليون جنيه.

ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - حرس الحدود يضم أحمد جمال لاعب إنبي في صفقة انتقال حر كأس عاصمة مصر - استمرت 115 دقيقة.. البنك الأهلي للنهائي على حساب إنبي كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي إنبي يكرم أسرة أحمد رفعت

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2025.

وكان إنبي قد تعاقد مع قفة في صيف 2022 قادما من سيراميكا كليوباترا دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر، شارك دويدار مع إنبي في الموسم الماضي في 22 مباراة وصنع هدفا ولم يسجل.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.

أحمد أمين قفة مصطفى دويدار إنبي سيراميكا كليوباترا ميركاتو
نرشح لكم
أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بيومي مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: حددنا للبنك الأهلي طلباتنا المالية لانتقال الجزار تليجراف: تشيلسي ويونايتد يدرسان إجراء صفقة تبادلية بين نكونكو وجارناتشو بعد 10 سنوات.. عماد حمدي يعلن رحيله عن الإسماعيلي بيلد: توماس مولر يوافق مبدئيا على الانتقال إلى لوس أنجلوس ولكن تقرير: سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار سكاي: ميلان يتحرك لضم أفضل لاعب في الدوري البلجيكي
أخر الأخبار
دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي 4 دقيقة | القسم الثاني
مخيتاريان: لم ألعب كرة القدم من أجل المال لذلك الدوري السعودي لا يثير اهتمامي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - 11 نجما مصريا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 25 دقيقة | كرة يد
أبولا: جيوكيريس يبلغ رئيس سبورتنج لشبونة برغبته في الرحيل 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. خافيير باسكوال مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة اليد 46 دقيقة | كرة يد
أثليتك: نابولي يجهز عرضه لضم داروين نونيز 53 دقيقة | ميركاتو
لاعب العين: نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
الكوكي.. لاستكمال ما بدأه علي ماهر وسلبية عليه تجنبها ومعلول يعرفه جيدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507910/خبر-في-الجول-البنك-الأهلي-يقترب-من-ضم-قفة-ودويدار-ثنائي-إنبي