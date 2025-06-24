خبر في الجول – البنك الأهلي يقترب من ضم قفة ودويدار ثنائي إنبي

يقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع ثنائي إنبي أحمد أمين قفا ومصطفى دويدار في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي اتفق مع إنبي على إبرام الصفقتين مقابل 40 مليون جنيه.

ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2025.

وكان إنبي قد تعاقد مع قفة في صيف 2022 قادما من سيراميكا كليوباترا دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر، شارك دويدار مع إنبي في الموسم الماضي في 22 مباراة وصنع هدفا ولم يسجل.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتوج سيراميكا كليوباترا بالبطولة للموسم الثالث على التوالي بعد الانتصار على البنك الأهلي بهدفين دون رد.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي.