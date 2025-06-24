خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع جنش

اقترب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع محمود عبد الرحيم حارس مرمى مودرن سبورت.

وانتهى تعاقد جنش مع مودرن سبورت بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود جنش يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

ولعب جنش في صفوف مودرن فيوتشر منذ صيف 2022.

وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

وبدأ جنش مسيرته مع الأولمبي السكندري حتى انضم للزمالك في 2011.

واستمر جنش في صفوف الزمالك 11 عاما توج خلالهم بلقبين للدوري و7 ألقاب لكأس مصر ولقبين للسوبر الإفريقي ولقب للكونفدرالية.