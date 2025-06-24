في الجول يكشف عن الجهاز المعاون لـ أحمد سامي في تدريب الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 - 11:46

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي - بيراميدز

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع الجهاز الفني الذي سيقود الفريق بالموسم الجديد بقيادة أحمد سامي.

وكان مصدر من نادي الاتحاد السكندري قد كشف عن التوصل لاتفاق مع أحمد سامي لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق على أن يعاونه صلاح أمين وحسن نصر.

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كذلك توجد احتمالية لتواجد حمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

وكشف عبد العاطي في رسالة لجماهير الاتحاد عن أسباب استقالته بعد رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي.. طالع رسالة عبد العاطي بالضغط هنا

وكشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري سابقا لـ FilGoal.com، أن علاء عبد العال اعتذر عن عدم تولي تدريب الفريق بعد اتفاقه مع نادي غزل المحلة، فيما تم ترشيح اسمي لتولي تدريب الفريق وهما أحمد سامي، وخالد جلال.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد المنتظر أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.

الاتحاد السكندري أحمد سامي
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